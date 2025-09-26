トランプ大統領が、輸入する医薬品や大型トラックなどに新たな関税を課すとSNSに投稿したことについて、武藤経済産業大臣は「詳細はまだ把握していない」と話しました。トランプ大統領はSNSで、10月1日から輸入する一部の医薬品に対し100％の関税を課すことや、大型トラックには25％の関税を課すことなどを表明しました。この投稿に関して武藤容治経産大臣は「承知している」とした上で、次のように述べました。武藤容治 経済