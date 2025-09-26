ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿º£ÅÄÈþºù¼ç±é¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê²èÁü¡§NHK¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¼«ÂÎ¤Ï¹¥É¾¤â¡Ä»ëÄ°¼Ô¤¬°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥·¡¼¥ó9·î26ÆüÄ«¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3·î31Æü¤ÎÂè1²óÊüÁ÷¤«¤éÌóÈ¾Ç¯´Ö¤ò·Ð¤¿ºÇ½ª130²ó¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â5Ç¯´Ö¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤È