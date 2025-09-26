シャオミ・ジャパンは、直営店「Xiaomi Store」を年内に首都圏で3店舗オープンすると発表した。あわせて、2026年には大阪と名古屋にも出店する計画を明らかにした。 Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店 12月には東京23区内にオープン シャオミは11月に「Xiaomi Store」を2店舗を開店する。場所は、埼玉県越谷市の「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」と、千葉県千葉市の「Xiaomi Store イオン