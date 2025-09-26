金沢駅前の都ホテル跡地について、石川県の馳浩知事は「都市再生特別地区」の決定に向け、県としての役割を果たしたいと述べました。都ホテル跡地をめぐっては、21日、馳知事や金沢市の村山卓市長と近鉄不動産の幹部が懇談し、近鉄不動産側から日本海側随一の高さを誇る官民複合ビルを建設する構想が示されました。25日に開かれた県議会予算委員会で、馳知事は懇談の中身について「相手のあることなのでコメントは控える」と説明し