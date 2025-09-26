地下金庫を公開するか否かで議論を呼んだ旧日本銀行金沢支店跡地の利活用について、石川県の馳浩知事は25日、「金沢市から正式な支援の要望はない」と改めて強調しました。25日の県議会予算委員会で、馳知事は金沢21世紀美術館のおよそ1年にわたる休館への対策という観点からも「県市連携で取り組んでいく必要があると考えている」と述べました。一方で「地下の金庫室の公開にあたり、金沢市から県への支援の要望は正式に何も聞い