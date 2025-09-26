「なすなかにし」那須晃行（44）中西茂樹（48）が26日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に生出演。お世話になった先輩芸人について語った。良原安美アナから「（MCの）今田（耕司）さんとのご関係は？」と質問を受けた2人。中西は「一度だけ…お食事ご一緒させていただいたことがある」と語り出した。「覚えてない」という今田に「『レッドカーペット』の時に僕らまだ大阪おったんですけど」と