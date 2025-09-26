成績不振で出場選手登録抹消中のDeNA、トレバー・バウアー投手が26日、2軍練習施設「DOCK」で実戦形式で打者と対戦する「ライブBP」に臨んだ。抹消中にライブBPに臨むのは2度目。右腕は24日のイースタン・リーグ楽天戦（横須賀）で、10敗目を喫した8月21日の広島戦以来34日ぶりに実戦復帰の先発登板に臨む予定だったが、直前に「けん怠感」を発症し回避。とはいえ体調が急速回復し、2日後のこの日に「ライブBP」のマウンドに立