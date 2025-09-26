◆イースタン・リーグ巨人―ロッテ（２６日・Ｇタウン）巨人は２６日、イースタン・ヤクルト戦のスタメンを発表した。２３日の広島戦（マツダ）でプロ初安打を放ったドラフト１位ルーキー・石塚裕惺内野手が１軍から参加し、「１番・遊撃」で先発出場。若林楽人外野手、佐々木俊輔外野手も同様に１軍から参加し、先発出場する。先発は森田駿哉投手で山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。巨人のスタメンは以下の通り。１番