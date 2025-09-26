歌手の倖田來未（４２）が２６日、東京・渋谷の「渋谷１０９」とのコラボ企画２５周年アニバーサリーキャンペーンの開催記念会見を行った。両肩と背中を露出したセクシーな衣装で登場した倖田は、２５周年イヤーイベントを渋谷で開催できることに「１８歳でデビューした自分の聖地でもある渋谷で、当時からファッションがギャル系だったので、すごく刺激を受けてきた、いろんなインスパイアを受けてきた、自分のルーツのある場