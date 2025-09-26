お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）と矢作兼（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。今月21日まで行われた世界選手権東京大会でスペシャルアンバサダーを務めた俳優織田裕二（57）の「卒業」宣言について言及した。織田は20日、TBS系「情報7dayニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演した際に「もうやんないですよ。これで、本当に卒業します。僕はテレ