熊本県高森町で昔ながらのトウモロコシの掛け干しが行われています。 【写真を見る】「美しい」6000本の地とうきび納屋をオレンジ色に染める熊本県高森町 トウモロコシの掛け干しが見られるのは、高森町下切の甲斐好夫さん（78）の納屋です。 妻のテツ子さん（72）と1本1本作業した約6000本のトウモロコシが、納屋の壁にびっしりと掛けられ、オレンジ色に彩っています。 甲斐好夫さん「自分も楽しんでしよるけど、みんなが