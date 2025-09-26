俳優阿部寛が26日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。主演した同日公開の映画「俺ではない炎上」の撮影エピソードなどを語った。阿部は、SNSの脅威にさらされて逃走する会社員。「久々にこんな惨めな男の役」と自ら言うほど、追い詰められていく男を演じている。国際弁護士の八代英輝氏は、阿部と世代的に一緒。「俺っていう一人称は普通ですけども、それが、いつの間にか、俺様になってないか、すごく自分に振り