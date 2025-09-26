韓国プロサッカーKリーグ2（2部）の試合会場で発生したサポーターによる暴行事件が、当事者間の合意によって一段落した。加害者であるビジターサポーターは、被害者であるホームサポーター本人およびその家族、そしてホームチームに公式に謝罪した。【画像】Kリーグ選手、試合中に相手の顔面殴打そもそもの事件は今年6月29日、金浦（キムポ）ソルトサッカー場で行われたKリーグ2第18節、金浦FC対仁川（インチョン）ユナイテッドの