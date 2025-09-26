【モデルプレス＝2025/09/26】タレントの小倉優子が26日、自身のInstagramを更新。息子のために作った手作り抹茶シフォンケーキを公開した。【写真】小倉優子、抹茶シフォンケーキを手作り◆小倉優子、手作り抹茶シフォンケーキ披露小倉は「抹茶のシフォンケーキを焼きました」とコメントし、綺麗な抹茶色に仕上がった手作りシフォンケーキが際立つ一枚を披露した。投稿では「朝ごはんをしっかり食べられない長男もシフォンケーキ