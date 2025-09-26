メ～テレ（名古屋テレビ） 今年6月、名古屋市中区のホテルで男性の遺体が見つかった事件で、この男性から現金を脅し取ったとされる男に、執行猶予付きの判決が言い渡されました。 起訴状などによりますと、波多野佑哉被告（23）は、今年6月、中区のホテルでいわゆる「美人局」で現金を脅し取ろうと、加藤伶音被告（20）と19歳の女に指示を出し、当時32歳の男性から現金などを奪った罪に問われています。 26日の判決