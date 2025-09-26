日本三大稲荷の1つに数えられる愛知県豊川市の豊川閣妙厳寺(豊川稲荷)の境内に、世界最大級の墨絵ミュージアムが誕生。寺宝館だった場所を新たに整え、「豊川稲荷 西元祐貴美術館」として2025年9月27日(土)にオープンする。【画像】世界最大級！墨絵ミュージアムの展示イメージ豊川稲荷の境内に世界最大級の墨絵ミュージアムが誕生！豊川稲荷では、72年ぶりとなる「午年開帳」が2026年に、本殿創建100年を記念した「大開帳」が2030