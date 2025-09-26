コーヒーチェーン「上島珈琲店虎ノ門店」（東京都港区）に6席だけある座席がネット上で話題になっています。コロナ対策で始めたサービスが、約4年経ち、思わぬきっかけで脚光を浴びることに。担当者に話を聞きました。【写真】席代は不要「ひとり用ブース席」ビジネスクラスのシートをイメージ話題になっているのは、全国で唯一、虎ノ門店だけにある「ひとり用ブース席」（全6席）。あるSNSユーザーが同店奥に気になる席があると