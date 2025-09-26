天津で行われた採用イベントの様子。（４月２日撮影、天津＝新華社配信）【新華社北京9月26日】中国人力資源・社会保障部の王暁萍（おう・ぎょうへい）部長は26日、中国国務院新聞（報道）弁公室が開いた「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見で、今次5カ年規画の期間に、就業補助金の支出が累計4700億元（1元＝約21円）を超え、雇用安定化のための雇用保険料還付が1300億元を超えたと説明した。