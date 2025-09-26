街なかで着物姿の人を見かけた際に、思わず目を引かれるような姿勢の美しさを感じたことがある方も多いのではないでしょうか。なぜ洋服ではなく、着物のときにだけそのような印象を与えるのでしょうか？山陰地方で呉服店「和想館」を営む、和と着物の専門家・池田訓之さんは、「着物は着るだけで自然と骨盤を正しい位置に導いてくれる“姿勢矯正具”のような存在」と語ります。着物がもたらす姿勢改善のメカニズムについて、池田さ