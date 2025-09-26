バーガーキング®から、直火焼き100％ビーフパティをダイレクトに楽しめる「オン ザ ビーフ」が登場します。2025年9月26日（金）～10月9日（木）の2週間限定で販売され、シンプルに塩コショウで味わうほか、3種の特製ソースやライスパティと組み合わせたバリエーションも楽しめます。お肉本来の旨みを堪能できる、ファン待望の新作バーガーです。 直火焼きビー