東京・久が原にある「昭和のくらし博物館」館長で、生活史研究の第一人者である小泉和子さん。ひとり暮らしをしながら、91歳の今も研究を続けるために、毎日自分に課していることがあるそうです。（構成：内山靖子撮影：藤澤靖子）【写真】もとは小泉さんの実家だったという「昭和のくらし博物館」* * * * * * *25歳で家具屋のおかみ、35歳から研究の道に2025年の11月で92歳の誕生日を迎えます。90代になった今も、仕事に対する