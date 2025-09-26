北京市西部の石景山区にある首鋼園で9月25日、卓球国際大会シリーズの一つ、WTTスマッシュ中国2025が正式に開幕しました。大会は9月25日から10月5日まで続き、王楚欽、孫穎莎ら世界のトップ選手が参加します。現在、大会は予選段階にあり、9月28日に本戦段階に入ります。9月25日午前11時、男子シングルス、女子シングルス予選が2番会場で正式に開幕しました。大会のスケジュールによると、今回の男子シングルス、女子シングルスの