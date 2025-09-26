俳優の土屋太鳳さんは9月25日、自身のInstagramを更新。Netflix シリーズドラマ『今際の国のアリス』シーズン3のオフショットを公開し、反響を呼びました。【写真】土屋太鳳＆山崎賢人のドラマオフショット「やっぱり 賢人くんと一緒にいる太鳳ちゃんが 好きです」土屋さんは「『 #今際の国のアリス 』シーズン3が世界独占配信されました」「ウサギと一緒に待ってくれてる人たちがいる。それだけで踏ん張ろうと思えました」などと