田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「田端大学投資学部」で、上場企業の役員および社員から侮辱罪で刑事告訴され、書類送検された件について報告。一連の経緯を説明するとともに、投資家・株主による企業批判のあり方について強い問題提起を行った。動画の冒頭で田端氏は、自身が複数の上場企業関係者に対し「バカ、無能といったような言葉を使った」として侮辱罪で刑事告訴され、警察の取り調べを経て書類送検された事実