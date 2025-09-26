U-20ワールドカップに出場するU-20日本代表が現地９月25日、チリのサンティアゴ市内で練習を行なった。冒頭15分の公開となったなかで、21人の登録メンバーと３名のトレーニングパートナーは約１時間強のメニューを消化。最後はポジションごとに分かれて、居残り練習で汗を流した。27日のエジプトとの初戦に向け、明るい雰囲気で調整を進めた若き日本代表。日本と12時間もある時差も、直前合宿を行なったパラグアイでは多くの選