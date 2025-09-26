アストラムラインの延伸計画について、生活環境に及ぼす影響を示した住民説明会が行われました。 アストラムラインは広域公園前から西広島駅まで７．１ｋｍ延伸し、２０３６年ごろの完成を目指しています。 広島市は住民説明会で騒音や景観など生活環境に及ぼす影響を示し、対策をとってできる限り減らすと説明しました。 住民からは自宅前に高架ができることへの不安や、バス路線がどうなるのかなど意見が相次ぎました。 広島