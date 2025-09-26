偽造した台湾の運転免許証を使い、日本での運転に必要な免許証の翻訳文の発行を不正に申請したとして、警視庁は２６日、中国籍の男女２人を私電磁的記録不正作出・同供用容疑で逮捕したと発表した。台湾の偽造免許を悪用した申請は少なくとも８件確認され、同庁は、日本を訪れる中国人観光客向けに虚偽申請を請け負うグループがいるとみて実態解明を進める。日本と同水準の免許制度を有する台湾やドイツなど６か国・地域の免許