袴田巌さんの再審無罪判決から1年となり、心境を語る姉ひで子さん＝26日午前、浜松市（支援者公表の動画から）1966年の静岡県一家4人殺害事件で犯人とされ、死刑が確定していた袴田巌さん（89）に静岡地裁が再審無罪判決を言い渡してから26日で1年となり、袴田さんの支援者は、姉ひで子さん（92）が「心配することがなくなり、楽になった」と心境を語る動画メッセージを公表した。袴田さんは長年、拘置所に収容されて拘禁症状