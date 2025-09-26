Googleのロボット工学用AIモデル「Gemini Robotics」から、高度な思考力を備えたエージェントを実現した新モデル「Gemini Robotics 1.5」が登場しました。Gemini Robotics 1.5により、環境を積極的に理解して複雑な複数ステップのタスクを一般的な方法で完了できる、より有能で多用途なロボットを構築できるようになります。Gemini Robotics 1.5 brings AI agents into the physical world - Google DeepMindhttps://deepmind.goog