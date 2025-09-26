◆米大リーグマリナーズ―ロッキーズ（２５日・米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズのユジニオ・スアレス内野手が２５日（日本時間２６日）、敵地のロッキーズ戦に「６番・三塁」に座り、２回に左翼席に２試合連続の４９号本塁打を放った。これで５０本の大台にあと１本。今季はマリナーズのローリーが６０本、フィリーズのシュワバーが５６本、ドジャースの大谷翔平が５４本、ヤンキースのジャッジが５