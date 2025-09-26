カビといえば梅雨どきに注意するものだと思っていませんか？ じつは昨年の東京は、9月が最も湿度が高かったというデータも。高温多湿の夏を越えた秋も、じつはカビにとってはうってつけのシーズンなのです。そこで、家事・掃除アドバイザーの藤原千秋さんに「秋カビ」対策を伺いました。今回は、一番に対策をして欲しい場所、マットレスのカビ対策をご紹介します。よく晴れた日を狙ってぜひ実践してくださいね。寝汗を吸い込んだ寝