私自身も年齢を重ね、気がつくと『社長Talk』のゲストとして出演してくださる経営者の方々も同世代から年下の割合が増えてきた。大きな企業の経営者の方々は、まだ年上の方が多いが、そうした方々の中には、私が20年くらい前に、お仕事でお世話になったことがある方が何名かいらっしゃる。 私は、若い頃、20代後半で起業したことやNHKでキャスターをさせていただいたことなどから、様々な講演会に講師としてお招きいた