２２日、天津港のグローバルＲＯＲＯターミナルでメタノールを補給する自動車運搬船「港栄」号。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津9月26日】中国天津港のグローバルRORO（ロールオン・ロールオフ）ターミナルで22日、環境配慮型の「グリーンメタノール」の補給作業が行われた。天津港がグリーンメタノールの大規模供給体制を備えたことを意味する。補給を受けたのは、メタノールを燃料に使える世界初