２５日、遠くを見るシャンシャン。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都9月26日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地でこのほど、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）の飼育スペースが改修を終えて再公開された。