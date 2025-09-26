天皇皇后両陛下が今年訪れたのは戦後、モンゴルに抑留された日本人の慰霊碑です。当時何があったのか。知られざる事実に向き合う人がいます。この夏、北海道から新潟県に一人の男性がやってきました。井手裕彦さん（70）。元大手新聞社の論説委員で長年、日本人抑留問題に取り組むジャーナリストです。ジャーナリスト井手裕彦さん「『シベリア抑留』という言葉の強さ、イメージの陰にモンゴルというのが隠れた」終戦間近、モンゴ