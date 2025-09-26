りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASONのB1リーグ戦は、10月3日に行われるアルバルク東京vs宇都宮ブレックスの一戦で開幕する。今オフも各チームがそれぞれの目標に向けてロスターを構成した。ここではB1東地区の移籍まとめを紹介する。（9月25日時点） 今シーズンの移籍市場も各クラブの補強、有力選手の移籍などで沸いたが、特に大きな話題となったのが富永啓生のBリーグ参戦だろ