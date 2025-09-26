JR西日本の長距離列車「WEST EXPRESS 銀河」、2025年11月3日〜12月13日は京都〜下関駅間を結ぶ「山陽コース」で夜行特急列車として運行します。停車駅や車内では、山口プレデスティネーションキャンペーンにあわせて、山口県の魅力を体感できる様々な企画が用意されています。山口県の魅力満載！車内販売とイベント上り列車（京都行）の車内では、沿線の特産品販売やイベントが実施されます。■下関市車内販売は下関〜新山口間で特