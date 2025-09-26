今月27日開幕のU-20ワールドカップに臨むU-20日本代表のFW神田奏真(川崎F)が現地時間25日夜、報道陣のオンライン取材に応じ、「チームとして優勝という目標を掲げているのでやっぱり自分は得点の部分を意識していかないといけない。試合で点を取ることを目指してやっていきたい」と意気込みを語った。2005年生まれの神田は23年夏、SBS杯でU-18日本代表に初招集され、船越優蔵監督率いるチームの常連となった。24年9月にはU-20