今月27日開幕のU-20ワールドカップに臨むU-20日本代表の船越優蔵監督が現地時間25日夜(日本時間26日朝)、開催地のチリで報道陣のオンライン取材に応じ、今大会のチームキャプテンにDF市原吏音(大宮)を指名したと明かした。市原はW杯予選にあたるAFC U20アジア杯でもキャプテンを担当していた。船越監督は市原について「非常に明るい性格で、物おじしないし、自分の意見をしっかり伝えられるところが彼のいいところだと思ってい