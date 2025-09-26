9月26日、B1東地区のサンロッカーズ渋谷は、大塚製薬株式会社とのオフィシャルサプライヤー契約締結を発表した。今回の契約に伴い、同クラブの各広報物へ「BODYMAINTE」のロゴを掲載していくという。 大塚製薬は2020年12月からBリーグのサポーティングカンパニーとしても契約しており、19日にはパートナーシップを継続することも発表した。同社はバスケットボールを通じた