住友ファーマが下値模索の動き。中外製薬や大塚ホールディングスが軟調に推移するなど、医薬品関連株の一角が売られている。トランプ米大統領が２５日、海外から輸入する医薬品に対し、１０月１日から１００％の追加関税を課すと自身のＳＮＳにより表明。事業環境へのネガティブな影響を懸念した売りが出たようだ。東証の業種別指数で医薬品の下落率は１％を超えた。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の