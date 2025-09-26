BTSのJIN（ジン）が、9月25日にイタリアから韓国へ帰国。空港で見せたレザージャケットのコーディネートが話題を集めている。 【動画・写真】BTS・JIN、GUCCIの黒レザージャケットコーデで帰国！【写真】大人の色気漂う白シャツスタイル ■BTS・JINがGUCCIのショー参加を終え、レザーJKコーデで帰国 GUCCI（グッチ）のグローバルアンバサダーを務めるJIN。同ブラ