SHIBUYA CITY FC(関東2部)は26日、FW渡邉千真(39)が28日のリーグ最終節・日立ビルシステム戦ををもって現役引退することを発表した。渡邉は国見高から早稲田大を経て2009年に横浜F・マリノスへ加入した。1年目はJ1で13得点を記録し、リーグ新人最多得点記録を更新。現在もFW武藤嘉紀(当時FC東京)とMF三笘薫(当時川崎F)と並ぶ最多記録になっている。10年に日本代表として国際Aマッチ1試合に出場し、その後はFC東京、ヴィッセ