【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOW（読み：スターグロウ）が、9月26日にTBS系『THE TIME,』にて初のテレビ生出演を果たした。 ■ホームとも言える『THE TIME,』に、STARGLOWがSKY-HIとともに凱旋出演！ STARGLOWは、BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』にてSKY-HIによって決定された、RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMの5人組ボーイズグループ。同プロジェク