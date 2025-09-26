BTSのRM（アールエム）、V（ヴィ）、JUNG KOOK（ジョングク）のトレーニング映像が、ボディビルダーでトレーナーのマ・ソンホのYouTubeチャンネルで公開された。 【動画】筋肉が逞しいBTS・RM、V、JUNG KOOK【写真】トレーニングジムでのBTS・RM、V、JUNG KOOKとマ・ソンホ ■BTS V・RM・JUNG KOOKのパンプアップされた逞しい筋肉 マ・ソンホは、BTSがアルバム制作期間に滞在していた、ア