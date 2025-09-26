10月3日（金）24:30〜24:59 日本テレビにて「秋山竜次と郄橋海人の悩み、聞くだけ聞きます」を放送（TVer・Huluで見逃し配信）。秋山竜次（ロバート）とKing & Princeの郄橋海人が小学校の放送室をお借りして、子どもたちの素朴で純粋なお悩み相談に乗る。ただし、解決するとは限らない！お悩みを”聞くだけ聞き“、自由な発想の解答を繰り広げていく一風変わったお悩み相談番組。体モノマネや「クリエイター