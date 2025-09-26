9月25日午後8時半すぎ、西海市西海町の国道202号で近くに住む48歳の男性が軽トラックにはねられました。 警察によりますと、男性は頭などを強く打ち佐世保市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 軽トラックを運転していた72歳の男性にケガはありませんでした。 現場は見通しのよい片側1車線の緩やかなカーブで、近くに横断歩道はなかったということです。 男性は道路を横断していたとみられ警察が事故の原