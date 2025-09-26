ドジャースの山本由伸投手が25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発登板。6回4安打無失点7奪三振と好投し、チームを4年連続の地区優勝に導く12勝目を挙げた。レギュラーシーズンの最終登板を終え、防御率は2.49でナ・リーグ2位。球団では2021年のウォーカー・ビューラー投手以来となるシーズン200奪三振も達成した。試合はドジャースが8&