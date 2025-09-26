日本維新の会 県総支部の新しい代表に、大阪選出の衆議院議員の井上 英孝氏が就任しました。 井上 英孝氏は、大阪1区選出の衆議院議員で党の選挙対策委員長を務めています。 25日、日本維新の会 県総支部の代表に就任したと発表しました。 （ 日本維新の会・県総支部井上 英孝新代表） 「この長崎でしっかりと党勢の拡大を進めていきたい。選挙にしっかりと人材を育成して擁立していく」 また、幹事長は元県議会議員の山田 博