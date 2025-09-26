安田大サーカス・クロちゃんが26日、自身のXを更新。声帯ポリープ切除手術が終了し、退院した翌日から生放送の仕事に臨むことを明かした。【写真】”発声禁止”のクロちゃん「何するのぉー！？」退院翌日に生番組クロちゃんは、発声禁止と書かれたカードを手に「昨日退院したばかりなのに、今日から仕事とか、なんなのぉー。あーん、発生禁止なのに、生放送で何するのぉー！？19時〜生放送ABEMA【ときめきファンファーレ】」